Associação de apoio a imigrantes não fecha a porta a portugueses que estão a pedir alimentos

A viver em Portugal há 20 anos e depois de ter criado, em 2011, uma associação de apoio a imigrantes, Cecília Minascurta nunca pensou que a instituição Mundo Feliz iria ser capaz de pôr comida na mesa a mais de mil famílias.

Os imigrantes vindos de Angola, Senegal, Cabo Verde, Brasil e de muitos outros países já fazem parte desta grande família, mas diz a presidente da associação que, “desde o início da pandemia, muitos portugueses estão a engrossar as filas que duas vezes por semana chegam a dar a volta ao quarteirão, e ninguém é mandado embora”.

Numa altura em que muitas pessoas estão fechadas em casa e muitos estabelecimentos estão encerrados, esta pequena loja está sempre de portas abertas para quem ali chega a pedir ajuda. Duas vezes por semana, dias de distribuição de cabazes de comida, a fila de pessoas impressiona quem por ali passa.

Cecília Minascurta é a fundadora da Associação de imigrantes Mundo Feliz e chegou da Roménia há 20 anos com o sonho de ajudar outros que como ela mudam de país à procura de uma vida melhor.

Segundo esta responsável, “o apoio a imigrantes já dura desde 2011 e com a ajuda de alguns voluntários e dos 12 mil associados, os imigrantes encontram naquele espaço alguém que nunca vira as costas, que ajuda não só com alimentos, mas também, a tratar de papéis, a dar formação, no fundo a fazer tudo o que é preciso”.

Mas se até aqui “o apoio era praticamente centrado na resolução de problemas burocráticos, agora, o foco é em conseguir comida. Porque desde o início da pandemia as necessidades são quatro vezes mais”.