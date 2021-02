António Costa: “Fruto podre não pode diminuir grande sucesso” da vacinação

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, considera que os vários casos de alegadas irregularidades não podem diminuir o “grande sucesso” do plano de vacinação contra a Covid-19 e diz que o coordenador da task force demitiu-se por razões externas, relacionadas com o Hospital da Cruz Vermelha.



O chefe do Governo falava à margem de uma visita ao Hospital Prisional São João de Deus, onde acompanhou o processo de vacinação de funcionários.

António Costa reafirma que fazer batota na vacinação “algo que é grave e exige punição”, mas não pode apagar o que considera ser o sucesso do plano.

“Não podemos a partir de um fruto podre estar aqui a diminuir uma operação de grande sucesso que tem vindo a desenvolver-se. Na semana passada, foi concluído o processo de vacinação de todos os profissionais de saúde prioritários, foi concluída a primeira toma da vacina de todos os residentes em lares e funcionários, salvo onde havia surtos. Já estamos neste momento a executar a segunda fase para maiores de 80 anos e de 50 com comorbilidades”, salientou.

Questionado sobre a demissão de Francisco Ramos, coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, António Costa afirma que “nada teve a ver com o trabalho da task force”, mas sim com irregularidades na seleção de profissionais de saúde para vacinação no Hospital da Cruz Vermelha, onde Francisco Ramos é presidente do conselho executivo.