360 mil pessoas vacinadas. Graça Freitas apela à confiança nas instituições

Veja também:

A diretora-geral da Saúde apela à confiança dos portugueses nas instituições e no planeamento. Graça Freitas admite que podem existir lapsos e falhas no processo de vacinação, contudo, quis deixar esta mensagem numa altura em que há mudança de caras na liderança do grupo de trabalho para a vacinação contra a Covid-19.

“Todos vão ser vacinados. Não podemos é todos ser vacinados no mesmo dia”, garantiu no arranque do rastreio da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em Alcochete.

De um modo geral, a vacinação contra a Covid-19 “está a correr bem” e 360 mil pessoas já foram inoculadas. “À medida que elas [vacinas] chegam vão sendo ecoadas no prazo de uma semana.”

“As pessoas têm de ter confiança no sistema”, sublinhou.



Sobre a demissão do coordenador do plano nacional de vacinação, Graça Freitas recusou fazer comentários, sublinhando a “imensa admiração” que tem por Francisco Ramos. “Foi uma decisão tomada pelo Doutor Francisco num contexto que todos conhecemos.”

Questionada sobre a sua ausência nos meios de comunicação social, Graça Freitas foi clara: “A Diretora-geral da Saúde não precisa de aparecer, a Diretora-geral da Saúde precisa de trabalhar”. Explicou que esta foi uma fase que, do ponto de vista da comunicação, se tomaram outras opções. “A DGS e os seus parceiros nunca trabalham sozinhos, trabalhamos sempre em parceria. Portanto, é apenas uma fase”, acrescentou.

Aproveitou para pedir à população que não deixe de ter comportamentos preventivos com a sua saúde em tempos de pandemia. Estes atos traduzem-se em rastreios, vacinação em geral, assim como todas as medidas que não deixem progredir uma doença crónica, como a realização de consultas com os médicos de medicina geral e familiar.