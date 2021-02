Reino Unido registou mais 915 mortes incluindo criança de sete anos

Veja também:

O Reino Unido registou mais 915 mortes nas últimas 24 horas, incluindo uma criança de sete anos, e 20.634 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados do Governo britânico.

Esta foi a primeira vez desde 5 de janeiro que o valor diário ficou abaixo de 1.000, com exceção para os dados de domingo e segunda-feira, quando os números são geralmente mais baixos por causa do atraso na notificação durante o fim de semana.

Na véspera tinham sido notificadas 1.322 mortes e 19.202 infetados, sendo o total oficial contabilizado desde o início da pandemia de 110.250 óbitos e 3.892.459 casos de infeção.

Entre as mortes registadas estava uma criança de sete anos com outros problemas de saúde, uma das vítimas do novo coronavírus mais jovens no Reino Unido.

O número de casos diários notificados também continua a cair, com a média dos últimos sete dias agora para 21.246 novos casos por dia, mas o número de pacientes hospitalizados com o novo coronavírus continua alto, com 31.670 pessoas hospitalizadas até 2 de fevereiro.

Esta quinta-feira, o Governo britânico reiterou a confiança de que vai conseguir vacinar cerca de 15 milhões de pessoas dos primeiros quatro grupos prioritários até 15 de fevereiro.