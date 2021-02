Espanha registou quase 30.000 novos casos e 432 mortes esta quinta-feira

Veja também:

A Espanha registou esta quinta-feira 29.960 novos casos de Covid-19, uma redução de mais de 1.500 casos em relação a quarta-feira, elevando para 2.913.425 o total de infetados até agora no país, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 432 mortes nas últimas 24 horas atribuídas à Covid-19, passando o total de óbitos para 60.802.

O número diário de novos casos desceu de quarta para quinta-feira de 31.596 para 29.960 e o de mortes baixou de 565 para 432.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha está a descer há precisamente uma semana, tendo passado de quarta-feira para hoje de 816 para 783 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as da Comunidade Valenciana (1.245), Castela e Leão (1.178) e La Rioja (1.160).

A pressão nos hospitais está a baixar, tendo nas últimas 24 horas dado entrada em todo o país 2.628 pessoas com a doença (2.941 na quarta-feira), das quais 475 na Andaluzia, 476 em Madrid, 388 na Comunidade Valenciana e 337 na Catalunha.

Em todo o país há 29.276 pessoas hospitalizadas com a Covid-19 (30.256 na quarta-feira), o que corresponde a 23% das camas, das quais 4.823 pacientes em unidades de cuidados intensivos (4.836), 44% das camas desse serviço.

As autoridades centrais espanholas decidiram que a vacina contra a Covid-19 produzida pela AstraZeneca não será administrado a pessoas com mais de 80 anos e adiou para sexta-feira a decisão sobre se vai alargar a mesma recomendação às pessoas com mais de 65 anos.

A maior parte dos países europeus decidiu não aplicar a vacina da AstraZeneca a maiores de 65 anos de idade, devido à falta de informação sobre os seus efeitos na população acima dessa idade.