Dinamarca vai desenvolver passaporte digital para comprovar vacinação contra a Covid-19

"Será através deste passaporte extra, que estará disponível no telemóvel, que será possível documentar que foram vacinados", disse Boedskov. "Podemos estar entre os primeiros no mundo a tê-lo e podemos mostrá-lo ao resto do mundo".

Num primeiro passo, antes do final de fevereiro, os cidadãos dinamarqueses podem começar a ver num site a confirmação oficial de que foram vacinados.

“É absolutamente crucial para nós que seja possível reiniciar a sociedade dinamarquesa, para que as empresas possam voltar ao normal. Muitas são empresas globais com o mundo inteiro como mercado”, acrescentou Morten Boedskov.

A pandemia de Covid-19 causou uma paragem quase total nas viagens internacionais, à medida que os países tentam conter a propagação do vírus. As principais companhias aéreas europeias, por exemplo, estão a voar a um décimo do seu tráfego normal.

A apresentação do governo dinamarquês foi feita em conjunto com representantes das principais organizações empresariais, a Confederação das Indústrias Dinamarquesas, que representa as empresas importantes da Dinamarca, e a Câmara de Comércio dinamarquesa.

A Dinamarca, tal como os países nórdicos e bálticos vizinhos, avançou nos últimos anos para um sistema completamente digital para reduzir a burocracia com plataformas em linha que apoiam a autenticação eletrónica e assinaturas digitais, para permitir comunicações sem papel nos setores privado e público.

A Comissão Europeia, entretanto, tem vindo a ponderar propostas de emissão de certificados de vacinação para ajudar a levar os viajantes aos seus destinos de férias mais rapidamente e evitar outro verão desastroso para o setor turístico da Europa.

Mas o braço executivo da UE afirmou que, por agora, tais certificados só seriam utilizados para fins médicos, por exemplo, para monitorizar os possíveis efeitos adversos das vacinas.

Estão a ser desenvolvidos alguns passaportes digitais semelhantes para ajudar os viajantes a demonstrar com segurança que cumpriram os requisitos de testes à Covid-19. Um, chamado CommonPass, diz que também poderia rastrear as vacinas.

Na terça-feira, a Estónia disse que permitirá aos passageiros que chegam ao país com provas de vacinação Covid-19 evitar os requisitos de quarentena.

O país báltico disse que o certificado deve cumprir certos critérios, incluindo a informação de quando a vacina foi feita, que vacina foi utilizada, o emissor da vacina e o número do lote de vacina. O certificado tem de estar em estónio, russo ou inglês.

O governo dinamarquês disse que decidirá posteriormente se o passaporte digital deve ser utilizado para outros fins que não viagens para ajudar a reabrir a vida pública.