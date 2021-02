Biden anuncia retirada de apoio dos EUA à Arábia Saudita no conflito do Iémen

O Presidente dos EUA, Joe Biden, anuncia esta quinta-feira o fim do apoio do seu país a uma ofensiva militar liderada pela Arábia Saudita no Iémen, que dura há cinco anos e que criou uma crise humanitária.

A medida permite cumprir uma promessa de campanha eleitoral de Biden, cujo Governo anunciou uma estratégia de privilegiar a diplomacia para encerrar o conflito Iémen.

Biden também vai anunciar esta quinta-feira a escolha de Timothy Lenderking como enviado especial para o Iémen, quando se dirigir à sua equipa no Departamento de Estado, segundo fontes da Casa Branca.

Lenderking foi subsecretário de Estado adjunto na secção do Médio Oriente, sendo um diplomata de carreira com serviços prestados na Arábia Saudita, Kuwait e outros países.

A Arábia Saudita iniciou a ofensiva no Iémen em 2015, para conter a ameaça de uma fação huthi iemenita que tinha tomado território na região e que usa mísseis transfronteiriços para atemorizar os inimigos.

Desde 2015, uma campanha aérea liderada pelos sauditas matou vários civis e o conflito agravou a fome e a pobreza no Iémen, com especialistas internacionais em direitos humanos a dizer que tanto os países do Golfo como os houthis cometeram graves abusos durante a guerra.