Paulo Meneses. "É bom o Paços estar entre os que lutam pelo título e ser reconhecido"

Com a equipa em 5º. lugar antes do último jogo da primeira volta, Paulo Meneses assegura que não há lugar a deslumbramento, pois este é o momento de ter "consciência de que o campeonato não acabou" e que assumirá só uma candidatura europeia quando chegar às últimas jornadas.

No entanto, a planificação assente na abordagem que permitiu ao clube garantir a manutenção na temporada passada, preservando a "maior parte do plantel e da estrutura", e acrescentando "qualidade", está a ter como resultado uma temporada bem mais descansada do que a anterior.

Este momento é de orgulho para o clube, mas mais do que isso, sublinha o presidente da SAD dos castores, é um momento para encarar "com um sentido de responsabilidade".

A terminar, Paulo Meneses deixa o lamento "e o sabor amargo" de não ter no estádio "os adeptos que não podem partilhar, aplaudir e vibrar" com o atual momento do Paços de Ferreira.

O Paços não perde há sete jornadas e está numa série de cinco vitórias consecutivas. Esta sexta-feira defronta o Tondela, em jogo da última jornada da primeira volta da Liga.

Sérgio Conceição, na conferência de imprensa de lançamento do jogo do FC Porto com a Belenenses SAD, na resposta em que não excluiu o Benfica da luta pelo título, agora que está a nove pontos do líder Sporting, referiu-se a Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães como duas equipas que estão a fazer uma aproximação interessante àqueles que considera ser os quatro candidatos ao título.