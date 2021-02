Oficial. Jorge Costa é o novo treinador do Farense

O Farense oficializou a contratação do treinador Jorge Costa até ao final da temporada. Sucede a Sérgio Vieira, que acertou a rescisão após a derrota em Tondela.

Jorge Costa, de 49 anos, estava a treinar o Gaz Metan, 9.º classificado do campeonato romeno. É o regresso do antigo central do FC Porto a Portugal, depois de ter tido a última experiência no Arouca, na II Liga, em 2017/18.

O Farense será o sexto clube nacional que Jorge Costa orienta, depois de Arouca, Académica, Olhanense, Paços de Ferreira e Braga.

O "Bicho", como era conhecido enquanto jogador, fez grande parte da carreira de treinador no estrangeiro. Antes do Gaz Metan, trabalhou nos indianos do Mumbai City, nos franceses do Tours, foi selecionador do Gabão, esteve no Cluj, da Roménia, e no Chipre trabalhou nos Anorthosis e no AEL Limassol.