João Henriques. "Uma águia ferida dá bicadas tremendas"

João Henriques não espera um jogo mais fácil frente ao Benfica, pelo momento que a equipa de Jorge Jesus está a atravessar. O treinador do Vitória de Guimarães alerta os seus jogadores que nestas alturas os grandes clubes tendem a reagir rapidamente e sem contemplações.

"É como quando os animais selvagens estão feridos. Uma águia ferida dá bicadas tremendas", diz, em sentido figurado, João Henriques.

"Todos no Benfica estão feridos no seu orgulho, porque vivem um momento menos positivo na sua história recente e querem reagir", reforça. No entanto, o treinador do Vitória garante ter uma equipa preparada para essa reação do adversário.

Os minhotos estão, ao contrário do Benfica, a atravessar uma boa fase e em caso de vitória ficam a um ponto do Benfica, e com menos um jogo disputado.

"O Vitória tem sido competente, está organizado, tem ambição. Não vamos para não perder. Vamos procurar vencer o jogo", compromete-se. Há objetivos intermédios que a equipa pretende atingir e um deles é terminar a primeira volta sem derrotas fora de casa. "Continuar a ser uma das defesas menos batidas" é outra das metas.

Ausência de Jorge Jesus

O Benfica informou que Jorge Jesus, ainda a recuperar de Covid-19, apresenta "melhorias significativas", mas o treinador ainda não estará no banco no jogo de sexta-feira.

João Henriques lamenta a ausência de Jesus, considera que é sempre relevante a presença do treinador principal, mas acredita que o conhecimento partilhado com a sua equipas técnica mitigará o efeito da sua ausência.

O técnico do Vitória acredita, por outro lado, que os encarnados voltarão a jogar com uma linha de quatro defesas, depois de no dérbi com o Sporting terem alinhado com uma defesa a três.

"Penso que o Benfica vai voltar a jogar com uma linha de quatro defesas. Se vier com a linha de três também estamos preparados", diz João Henriques.

O Benfica-Vitória de Guimarães, a contar para a jornada 17 do campeonato, é esta sexta-feira às 19h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.