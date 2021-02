"Belenenses defende muito bem e FC Porto entra pressionado"

Agora à distância, André Santos, jogador dos suíços do Grasshoppers, deseja novo resultado positivo para a equipa azul, frente a um FC Porto pressionado pelo atraso na classificação em relação ao líder Sporting.

Foi a 8 de dezembro de 2019. Belenenses SAD e FC Porto jogaram no Jamor e empataram 1-1.

"O Belenenses defende muito bem. Joga com uma linha de cinco jogadores e, em casa, o esquema funciona particularmente bem, sofre poucos golos. A equipa terá de estar compacta e ser eficaz, aproveitar as oportunidades que tiver. Do outro lado, estará um FC Porto que se sente pressionado na perseguição ao Sporting. Atravessa um bom momento e será um bom jogo", disse em entrevista a Bola Branca.