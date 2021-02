Artur Soares Dias apita o Braga-FC Porto

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou Artur Soares Dias para apitar o jogo entre Sporting de Braga e FC Porto, no próximo domingo, a contar para a 18ª jornada da I Liga.

Apenas alguns dias depois de ter estado no clássico entre Sporting e Benfica, o árbitro de 41 anos da AF Porto volta a ser nomeado para o jogo grande da jornada que arranca a segunda volta do campeonato.

Rui Licínio e Paulo Soares serão os assistentes de Soares Dias e David Silva será o quarto árbitro.



Na Cidade do Futebol enquanto videoárbitro estará João Pinheiro, assistido na função por Tiago Costa.

O Braga recebe o FC Porto no próximo domingo, jogo com apito inicial marcado para as 20h45, relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.