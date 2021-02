Tottenham perde em casa com o Chelsea. Mourinho sofre terceira derrota seguida

O Tottenham perdeu, esta quinta-feira, em casa contra o Chelsea, por 1-0, na 22ª jornada da Premier League.

O único golo da partida foi apontado ainda na primeira parte, de penálti, por Jorginho, aos 24 minutos da partida. Carlos Vinícius, emprestado pelo Benfica ao Tottenham, foi titular e somou os 90 minutos.

A equipa de José Mourinho soma a terceira derrota seguida na liga inglesa e ocupa o 8º lugar da tabela, com 33 pontos. Já o Chelsea somou a segunda vitória com o treinador Thomas Tuchel e é agora sexto, com 36 pontos.