Tigres vence e marca duelo contra o Palmeiras no Mundial de Clubes

O Tigres venceu, esta quinta-feira, por 2-1 o Ulsan Hyundai e qualificou-se para as meias-finais do Campeonato do Mundo de Clubes.

André-Pierre Gignac, internacional francês, foi a grande figura do Tigres, ao apontar os dois golos que colocam o clube mexicano nas meias-finais.

No entanto, o jogo começou melhor para o clube sul-coreano, com Ki-Hee a abrir o marcador, aos 24 minutos.

O ponta-de-lança francês, a cumprir a sexta época no Tigres, virou o resultado ainda na primeira parte, aos 38 minutos, assistido pelo ex-FC Porto Diego Reyes, e aos 45+5, de grande penalidade.

Com esta vitória, o Tigres qualifica-se para a meia-final, onde vai disputar um lugar na grande final contra o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, que foi campeão da Copa Libertadores.

Ainda esta quinta-feira, Al-Duhail e Al-Ahly disputam uma vaga na meia-final, onde vão defrontar o Bayern de Munique.