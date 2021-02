Liverpool proibido de entrar na Alemanha para "oitavos" da Champions

O governo alemão proibe a entrada da equipa do Liverpool no país para disputar a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a 16 de fevereiro, devido às regras sanitárias devido à pandemia da Covid-19.

As autoridades alemãs recusaram o pedido especial, que é necessário para entrar na Alemanha, sendo que cabe agora ao RB Leipzig arranjar uma alternativa para a realização do jogo, que poderá ser disputado em terreno neutro.

"O governo permite apenas algumas exceções e não há regras especiais para atletas profissionais. As autoridades já informaram o RB Leipzig que o pedido não entra na lista de exceções autorizadas", afirmou fonte do ministério da administração interna alemão.

As autoridades de saúde alemãs proibiram até ao dia 17 de fevereiro que pessoas vindas de áreas mais afetadas pela Covid-19 entrem no país, sendo que o Reino Unido está incluído na lista. O jogo está marcado dentro deste período, a 16 de fevereiro.

De acordo com as regras da UEFA, cabe ao Leipzig organizar o jogo, sendo que o clube poderá encontrar outro local, fora da Alemanha, ou desistir da partida, o que daria uma vitória automática à equipa de Klopp por 3-0. Existe ainda a alternativa, como troca as partidas em casa e fora, no entanto, o governo alemão deverá extender a restrição para lá de 17 de fevereiro.