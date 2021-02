Covid-19 no Atlético. Depois de Félix, Dembelé também está positivo

O Atlético de Madrid anunciou, esta quinta-feira, que Moussa Dembelé testou positivo à Covid-19, nos testes PCR realizados na quarta-feira.

O avançado francês junta-se a João Félix no grupo de jogadores indisponíveis devido a infeção pelo novo coronavírus. Dembelé, tal como Félix, está em isolamento, a cumprir as recomendações das autoridades de saúde e do protocolo da Liga.