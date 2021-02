Al-Ahly vence Al-Duhail e qualifica-se para as meias-finais do Mundial de Clubes

O Al-Ahly, do Egito, venceu o Al-Duhail, do Catar, por 1-0, nos quartos de final do Campeonato do Mundo de Clubes.

A equipa comandada por Pitso Mosimano, campeão da Liga dos Campeões de África, chegou à vantagem aos 30 minutos de jogo, por El Shahat.

Com este resultado, o Al-Ahly segue para as meias-finais, onde vai defrontar o campeão europeu, o Bayern de Munique. Na outra meia-final, Tigres, do México, e Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, vão disputar um lugar na final.