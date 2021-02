​Lucros do BPI caem 68% em 2020

Quase 105 milhões de euros foi quanto o BPI arrecadou em 2020, o que representa uma quebra de 68% nos lucros do banco, foi anunciado esta quinta-feira.



O CEO do banco, João Pedro Oliveira e Costa, defende que “são bons resultados, tanto em termos quantitativos e qualitativos”.

É verdade que a instituição registou uma quebra de quase 70% face a 2019, mas o último ano foi “totalmente inesperado”.

O BPI explica, em comunicado, que grande parte desta queda com a constituição de 151 milhões de euros de imparidades de crédito líquidas. Destas, 97 milhões são para “para prevenir potenciais impactos da pandemia”.

BPI fecha 2020 com menos 11 mil créditos em moratória

No final de dezembro, a instituição tinha cerca de 97,5 mil moratórias concedidas a famílias e empresas, uma medida que suspende temporariamente o pagamento das prestações. Este valor representa uma descida de mais de 11 mil operações, face a setembro.

No total, o banco tem cerca de 5,6 mil milhões de euros de crédito abrangidos por esta medida, são menos 500 milhões de euros do que em setembro.

No crédito à habitação, as moratórias chegam a 2.495 milhões de euros, enquanto no crédito às empresas atingiam os 2.792 milhões de euros. O valor mais baixo é o das moratórias no crédito pessoal e financiamento automóvel, que totalizavam 333 milhões de euros.

Estas moratórias, no regime privado, foram descontinuadas há três meses. Já no regime público ainda é possível aderir à medida, que foi recuperada no início deste ano, face à nova vaga da pandemia.

BPI não prevê reduzir pessoal

Ao contrário de outros bancos, que têm em curso planos de reestruturação com diminuição dos recursos humanos, o CEO garantiu hoje em conferência de imprensa que não há nada previsto nesse sentido.

Ainda assim, o banco terminou 2020 com menos 218 colaboradores, eram 4622 no final de dezembro. Só no último trimestre o BPI registou 147 reformas antecipadas e rescisões voluntárias, com um custo não recorrente de 25 milhões de euros.

O BPI tem agora também menos 55 agências, face ao ano anterior. A rede de distribuição totalizava no final do ano 422 unidades comerciais.

A administração anunciou ainda que conta distribuir dividendos, em setembro de 2021 - 15% do resultado individual de 2020 -, são 13 milhões para o CaixaBank, segundo João Pedro Oliveira e Costa, em conformidade com as recomendações do BCE.

Está ainda nos planos a venda de malparado. Em janeiro já foi alienada uma carteira de 300 milhões de euros.