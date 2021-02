Shéu admite que reunião com capitães do Benfica é sinal de "preocupação"

Shéu Han, antigo jogador do Benfica e diretor-técnico do clube durante três décadas, acredita que a reunião mantida entre Luís Filipe Vieira, Rui Costa e os capitães é sinal de que "as pessoas estão atentas e preocupadas", o que na sua opinião trará "resultados benéficos".

No dia seguinte à derrota de Alvalade, presidente e administrador da SAD exigiram "compromisso" ao grupo, através dos capitães de equipa, numa conversa em que, ainda segundo a imprensa, esteve igualmente presente Luisão.

Em declarações a Bola Branca, Shéu, que capitaneou o conjunto encarnado durante várias épocas, defende que "gestos destes" ajudam a resolver os problemas.

No caso concreto, a crise exibicional e de resultados que deixam o Benfica nesta altura a nove pontos do líder do campeonato, Sporting, e a cinco do FC Porto, segundo colocado.

"Estas coisas são necessárias, saber o que cada um pensa sobre a situação, faz sempre muito bem. Poder perceber o que é que se passa e o que se pode fazer. Significa que as pessoas estão atentas e estão preocupadas", conclui.