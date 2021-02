Morreu com Covid-19 Adelaide João, atriz das novelas "Vila Faia" e "Origens"

Veja também:

A atriz Adelaide João, de 99 anos, morreu esta quarta-feira de madrugada na Casa do Artista, em Lisboa, onde residia. Segundo fonte da instituição revelou à Renascença, a atriz morreu vítima de Covid-19.

Maria da Glória Pereira Silva, de nome artístico Adelaide João, nasceu em Lisboa em 27 de julho de 1921 e começou como atriz amadora no grupo de teatro da Philips. Participou nas primeiras telenovelas "Vila Faia" e "Origens", entre outras.

Na televisão, Adelaide João, que no meio teatral era conhecida como Lai lai, estreou-se na RTP, com "Fim de Semana em Madrid", em 1960. Em 1962, foi para Paris para estudar teatro, sendo-lhe atribuída uma bolsa de estudo pela Fundação Calouste Gulbenkian. Nessa altura, trabalhou em várias companhias teatrais francesas. Além do teatro e televisão, Adelaide João participou em vários filmes, portugueses e franceses, trabalhando com realizadores tão diversos como Ernesto de Sousa, José Fonseca e Costa, Manoel de Oliveira, Fernando Lopes, Ricardo Costa, entre outros.

Em 2017, recebeu o prémio Sophia pela Carreira.

É pelo menos a segunda morte por Covid-19 na Casa do Artista, depois da morte da atriz Cecília Guimarães. Também recentemente morreu outro residente da Casa do Artista, o ator António Cordeiro, que sofria de paralisia supranuclear progressiva, uma doença rara, degenerativa.

Questionada sobre a existência de um surto de Covid-19 na Casa do Artista, fonte da instituição diz à Renascença que a situação "está tranquila".

Recentemente, a instituição revelava terem sido identificados casos da doença entre funcionários e residentes.