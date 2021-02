Utilização de Palhinha "não foi irregular", mas pode abrir precedente

A utilização de João Palhinha no clássico entre Sporting e Benfica não foi irregular, mas abre um precedente grave, na opinião de Lúcio Correia, especialista em direito do desporto, recordando que para a FIFA e para a UEFA, neste tipo de casos prevalece a decisão do árbitro.

"Se não existe um erro clamoroso na aplicação das regras de jogo ou ato de corrupção, a decisão do árbitro não pode ser impugnável pelos meios judiciais. Apesar de o árbitro se ter enganado, como qualquer outro agente desportivo, é um erro apenas desportivo e não me parece que fosse merecedora de impugnação", diz, em Bola Branca.

João Palhinha viu o quinto cartão amarelo da época no desafio com o Boavista, da jornada anterior à do dérbi com o Benfica, e suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

No próprio dia do encontro entre os dois rivais de Lisboa, o Tribunal Central Administrativo do Sul aceitou uma providência cautelar para despenalizar o jogador dos leões, que acabou por ser convocado por Ruben Amorim e por entrar na partida já no decorrer da segunda parte.