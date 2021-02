Sporting renova contrato com médio da formação

O Sporting anunciou a renovação de contrato com Gonçalo Batalha, sem especificar a duração do novo vínculo do jogador de 18 anos.

O médio fez toda a formação no Sporting, tendo sido capitão da equipa de juniores na época passada. Esta temporada, alinha pela equipa sub-23, na Liga Revelação.

"Só tenho a agradecer a aposta que o Clube tem feito em mim, são muitos anos. A esta renovação vou acrescentar mais trabalho e mais esforço, é tudo isso que vou dar ao Sporting CP" garantiu, em declarações à Sporting TV.



Nascido em 2002, tal como Nuno Mendes, Eduardo Quaresma ou Tiago Tomás, o médio olha para os seus colegas na equipa principal como um fator de motivação.



"Não é só um objectivo, é um sonho. Tendo lá amigos é só mais uma força que tenho para lá chegar também. Faz-nos acreditar que é possível e isso dá-nos motivação para continuar a trabalhar", termina.