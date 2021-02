Sérgio Conceição não exclui Benfica da luta pelo título

Sérgio Conceição não exclui o Benfica da luta pelo título. A uma jornada do final da primeira volta, os encarnados estão a nove pontos do Sporting, que lidera, a cinco do FC Porto, que está no segundo lugar, e com os mesmos pontos do Braga, que ocupa o terceiro.

O treinador do Porto utiliza exemplos recentes para concluir que nada está perdido, nem ganho, para os quatro da frente.

"Não embarco nessa teoria [de que o Benfica está fora da luta pelo título]. Os campeonatos passados são a prova de que ninguém fica arredado do título se estiver a sete, nove ou 10 pontos. Há quatro equipas que lutam pelo campeonato, onde incluo o Braga, que já é terceiro", sublinha.