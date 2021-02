Sérgio Conceição. "Fica mal a Vítor Pereira dizer que sou um treinador defensivo"

Sérgio Conceição não gostou do que ouviu de Vítor Pereira e ripostou, esta quarta-feira, em conferência de imprensa. Em entrevista à RTP, o antigo treinador do FC Porto terá dito que Sérgio é um treinador defensivo.

O visado discorda e considera que é análise feita por Vitória Pereira foi "básica". "Fica-lhe tão mal. E digo isto aqui porque ainda não tive oportunidade de estar com ele, porque se tivesse tinha-lhe dito na cara", afirma.

O atenção de Sérgio Conceição centrou-se em Vítor Pereira, quando abordava uma questão sobre a solidez defensiva que a sua equipa tem apresentado nos últimos jogos.

O treinador defende que "a organização defensiva é a base para o sucesso ofensivo". Isso não significa, ressalva, que ele tenha um pensamento defensivo.

"Somos a equipa em Portugal que mais bolas rouba no meio-campo adversário", argumenta, lembrando que o Porto foi a equipa com mais golos no campeonato em duas das três épocas em que orientou os dragões