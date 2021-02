FC Porto anuncia regresso de Folha para treinar a equipa B

O FC Porto anunciou a contratação de António Folha para treinar a equipa B, num regresso à equipa que treinou entre 2016 e 2018.

O técnico de 49 anos estava sem clube desde que deixou o Portimonense a meio da última temporada, clube que treinou durante uma temporad a meia na sua primeira experiência na I Liga.

O antigo jogador fez praticamente toda a sua carreira de treinador nas camadas jovens do FC Porto, que começou em 2018 como adjunto dos sub-19. Depois de duas épocas a orientar os sub-19, entre 2014 e 2016, Folha passou para a equipa B onde orientou 68 jogos.

Em declarações aos meios oficiais do clube, Folha mostra-se orgulhoso pelo regresso ao Olival.

“É com muito orgulho que estou de regresso, pois fui muito feliz aqui. Sabemos que queremos dar continuidade a um projeto aliciante, apesar de as coisas não estarem a correr como gostaríamos. Temos de tentar ultrapassar as dificuldades rapidamente e continuar a fazer aquilo que sempre fizemos enquanto equipa técnica aqui no FC Porto, que é fazer evoluir os jogadores e a equipa para ultrapassarmos rapidamente esta situação", afirma.

Folha vê uma equipa "recheada de talento": "Vi alguns jogos do FC Porto B e é mentira se alguém disser que não existe talento. Há que conciliar esse talento com organização e potenciar ao máximo a equipa. Isso permite-lhe disputar os jogos de uma forma mais sólida".

A nova equipa técnica do FC Porto B vai estrear-se oficialmente no próximo domingo, no Estádio do Vizela, em jogo da 19ª jornada da II Liga.