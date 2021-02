Desgaste obriga Porto a mudar frente à Belenenses SAD

As caras novas que o poderá apresentar na equipa titular terão pela frente um "osso duro de roer". Apesar do 14.º lugar que ocupa, perto da zona de descida, a Belenenses SAD a defesa com quarto melhor registo na I Liga, com 14 golos sofridos.

Qualidade da Belenenses SAD e falta de qualidade do relvado do Jamor

"Vou ter de mudar com a Belenenses SAD. Há jogadores com uma carga grande em cima (...) e também temos de olhar para o que temos pela frente", acrescenta.

Atento aos dados, Sérgio Conceição reconhece que a Belenenses SAD "é uma equipa interessante e das melhores da Liga no seu processo defensivo". Descarta, no entanto, os problemas que os números denunciam a nível ofensivo, recordando que "contra o Sporting esteve próximo de conseguir pontos [1-2] e ganhou ao Braga [2-1]".

Outra preocupação manifestada pelo treinador do Porto é com o estado do relvado do Estádio Nacional, que poderá causar problemas à sua equipa e influenciar a qualidade do espetáculo.

O Belenenses SAD-FC Porto, a contar para a jornada 17 do campeonato, realiza-se esta quinta-feira, no Jamor. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.