Vacinados sob o olhar de Costa. É a vez dos mais velhos e doentes com mais de 50

Veja também:

Desde as 8h00, começaram a ser vacinados os primeiros portugueses com mais de 80 anos ou com mais de 50 e determinadas patologias, convocados por SMS para irem a dois centros de saúde em Lisboa.

Um dos utentes na fila para a vacinação tem 57 anos e um problema cardíaco. À Renascença garante não ter medo. "Era um dia ansiado", diz. "Quantas pessoas já foram vacinadas? Se houvesse problemas já se sabia", acrescenta.

Na quinta-feira, este processo de vacinação arranca na região Norte, com sete locais em Braga, Marão e Douro Norte, Porto Oriental, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Gaia, Gondomar e na Unidade Local de Saúde Nordeste.

Nestes sete locais serão administradas perto de 900 vacinas até ao final da semana, avança o Ministério da Saúde, ao adiantar que esta fase da vacinação vai iniciar-se na próxima semana nas restantes administrações regionais de saúde do país.

Segundo a mesma fonte, até ao final da tarde de terça-feira, já tinham sido enviadas cerca de 850 SMS a utentes a vacinar nesta fase e confirmados cerca de 370 agendamentos.