Vacinação nos centros de saúde. “É uma nova fase, muito mais exigente”, diz Costa

O primeiro-ministro António Costa considera que o plano de vacinação contra a Covid-19 vai entrar numa "nova fase, muito mais exigente". No Centro de Saúde de Alvalade, em Lisboa, o chefe do Governo assistiu aos primeiros vacinados, convocados por SMS ou por telefone.

O chefe do Governo considerou que será dado "um grande salto" no combate à pandemia, mas também pediu que as pessoas não estivessem ansiosas.

"Não vale a pena correr para as suas unidades locais de saúde", disse, garantido que "cada um vai ser contactado" e que é fundamental respeitar os critérios de vacinação definidos pelos especialistas.

Costa considerou que os profissionais de saúde vão ter "dois meses de trabalho muito exigente, mas que vai ser fundamental para preparar a fase seguinte", quando a vacinação for alargada ao resto da população.

Nesta ocasião, Costa recordou que, neste momento, "mais de 400 mil pessoas já tiveram pelo menos a primeira dose" da vacina.

"A vacina é a garantia de que vamos erradicar esta pandemia", disse Costa, lembrando ainda que a União Europeia está a fazer "um esforço muito grande" para conseguir que a indústria farmacêutica "cumpra os contratos" de entrega das vacinas.



“Fase mais complexa e desafiante”

No arranque desta nova etapa do plano de vacinação nacional a decorrer agora nos centros de saúde, a ministra de Saúde reconhece que Portugal entrou na “fase mais complexa e desafiante”.

Durante uma visita ao centro de Saúde de Alvalade, em Lisboa, Marta Temido lembrou que o processo não é só a administração de uma injeção, mas sim “um processo integrado de cuidados de saúde”.

“Temos de ter em consideração que este processo vai, por muito que o queiramos acelerar, demorar tempo”, sublinhou a ministra, acrescentado que a vacina é um ato de saúde.

Aproveitou ainda para deixar um alerta: “É essencial que continuemos todos a manter as medidas de proteção, como o distanciamento físico, a utilização de máscaras, o arejamento dos espaços e a higienização das mãos”.