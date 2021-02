"Um dia ansiado". É a vez dos mais velhos e doentes acima dos 50

Veja também:

Começou às 8h00 a vacinação dos primeiros portugueses com 80 ou com mais anos e pessoas acima dos 50 com doenças associadas. Foram convocados por SMS para irem a dois centros de saúde em Lisboa.

A vacinação decorre nas Unidades de Saúde Familiares de Alvalade e do Parque, em Lisboa e Vale do Tejo, onde até sexta-feira deverão ser administradas cerca de 300 vacinas contra a Covid-19.



Um dos utentes na fila para a vacinação tem 57 anos e um problema cardíaco. À Renascença garante não ter medo. "Era um dia ansiado. Quantas pessoas já foram vacinadas? Se houvesse problemas já se sabia", acrescenta.