"Um dia ansiado". É a vez dos mais velhos e doentes acima dos 50

Veja também:

Começou às 8h00 a vacinação dos primeiros portugueses com 80 ou com mais anos e pessoas acima dos 50 com doenças associadas. Foram convocados por SMS para irem a dois centros de saúde em Lisboa.

A vacinação decorre nas Unidades de Saúde Familiares de Alvalade e do Parque, em Lisboa e Vale do Tejo, onde até sexta-feira deverão ser administradas cerca de 300 vacinas contra a Covid-19.



Um dos utentes na fila para a vacinação tem 57 anos e um problema cardíaco. À Renascença garante não ter medo. "Era um dia ansiado. Quantas pessoas já foram vacinadas? Se houvesse problemas [com a vacina] já tinham acontecido. Não aconteceu até agora nada de grave, portanto não há receios", acrescenta, revelando que foi contactado pelo centro de saúde, através de SMS.

Ao lado, um octagenário alinha pelo mesmo sentimento. "Não tenho medo nenhum", garante. Nesta caso, o contacto foi feito por telefone.