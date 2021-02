Quase 50 mil trabalhadores independentes e sócios gerentes pediram apoio extraordinário

Em pouco mais de um dia e meio, o "site" da Segurança Social Direta já recebeu 49 mil pedidos de apoio extraordinário de trabalhadores independentes e sócios gerentes, afetados por este novo período de confinamento.

A informação foi dada pela Ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, no final da reunião de Concertação Social, que decorreu esta quarta-feira, por vídeoconferência.

Cerca de 22 mil famílias também pediram apoio nestes dois dias para fazer face à perda de rendimentos com o confinamento iniciado há duas semanas.

Ao abrigo do "lay-off" simplificado e de apoio à retoma, a Segurança Social recebeu 54 mil pedidos de empresas, que abrangem 281 mil trabalhadores.

No balanço anual feito das medidas extraordinárias em vigor desde março do ano passado, só no âmbito da COVID-19, já foram pagos diretamente pela Segurança Social mais de 2.500 milhões de euros.

“Refletem uma mobilização de recursos como nunca houve”, frisou a ministra Ana Mendes Godinho.

Cerca de metade desta verba destinou-se à manutenção do emprego e a outra metade ao apoio para diversas situações que ficaram em situação de desproteção por causa da pandemia.

Como exemplo, a titular da pasta do Trabalho e Segurança Social referiu o apoio a 267 mil trabalhadores independentes e sócio-gerentes, por redução da atividade, no valor de 329 milhões de euros.

Nesta reunião de Concertação, que se prolongou por quatro horas e meia, o governo e os parceiros sociais decidiram ainda criar um Grupo de Trabalho para acompanhamento permanente do Programa de Recuperação e Resiliência e o Quadro Financeiro Plurianual.