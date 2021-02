Hospital de campanha de Lisboa precisa de voluntários

Veja também:

O hospital da campanha instalada no Estádio Universitário de Lisboa precisa de voluntários para ajudar os profissionais de saúde que estão a tratar doentes com Covid-19.



Os voluntários terão como tarefa “apoiar os profissionais de saúde em tarefas de alimentação, higiene e outros cuidados dos doentes, bem como tarefas de apoio administrativo”, explica a Universidade de Lisboa, em comunicado.

Quem quiser ajudar terá que que ser maior de idade e já ter estado infetado com o vírus da Covid-19.

“Procuram-se voluntários com idade mínima de 18 anos, que já tenham sido infetados com Covid-19, logo com probabilidade de possuírem imunidade à infeção. A verificação dessa condição será assegurada pela Universidade de Lisboa através de teste serológico à Covid-19”, refere o comunicado.

Os interessados em ajudar devem ter “disponibilidade para um mínimo de dois turnos semanais de quatro horas” e preencher um formulário com os dados pessoais.