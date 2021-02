​Covid-19. Vice-almirante Gouveia e Melo é o novo coordenador do plano de vacinação

Veja também:

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo será o novo coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19. A escolha, ao que a Renascença sabe, foi feita pelo Governo esta quarta-feira, depois de ser divulgada a demissão de Francisco Ramos.

Gouveia e Melo já fazia parte do grupo de trabalho para a vacinação, sendo responsável sobretudo pela parte logística e de planeamento da distribuição da vacina. Foi, aliás, um dos intervenientes na primeira apresentação pública do plano.

Henrique Gouveia e Melo já foi porta-voz da Marinha e, em janeiro de 2020, tomou posse como adjunto para o Planeamento e Coordenação do Estado-Maior General das Forças Armadas.

Nos últimos meses, foi o chefe da equipa de militares formada para ajudar os hospitais da região de Lisboa a gerir as camas dedicadas à Covid-19.

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo sucede no cargo de coordenador do plano de vacinação a Francisco Ramos, que se demitiu devido a irregularidades na seleção de profissionais de saúde para vacinação no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde é presidente da comissão executiva.



A notícia foi avançada pelo Ministério da Saúde, esta quarta-feira, e posteriormente confirmada por Francisco Ramos, antigo secretário de Estado da Saúde.

O próprio Francisco Ramos divulgou um comunicado em que deu conta das razões da sua decisão.

"Ao tomar conhecimento de irregularidades no processo de seleção para vacinação de profissionais de saúde do Hospital da Cruz Vermelha, do qual sou Presidente da Comissão Executiva, considero que não se reúnem as condições para me manter no cargo de coordenador da task force para a elaboração do Plano de Vacinação Contra a COVID-19 em Portugal. Assim, apresentei ontem, dia 2 de fevereiro de 2021, à Senhora Ministra da Saúde, a renúncia ao cargo", adiantou o ex-coordenador.