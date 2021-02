Covid-19. Médicos e enfermeiros franceses a viver em Portugal ajudam Cruz Vermelha

Veja também:

Há profissionais de saúde estrangeiros, mas a viver em Portugal, prontos para ajudar as autoridades nacionais, na luta contra a Covid-19.

A partir da próxima semana, a Cruz Vermelha vai contar com a ajuda 20 médicos e enfermeiros franceses que vivem em Portugal, na sua maioria já a gozar as respetivas reformas.

São voluntários que responderam ao apelo lançado pelo conselheiro da comunidade francesa em Portugal, em articulação com a própria embaixada daquele país em Lisboa, e que depois se ofereceram à Cruz Vermelha Portuguesa.

Entre o grupo que se criou estão, entre outros, especialistas em Cardiologia, Reanimação, Medicina Geral e Familiar e Medicina Interna.

Os 20 voluntários franceses vão trabalhar em várias unidades que a Cruz Vermelha tem nesta altura a funcionar no contexto da pandemia, desde logo na Unidade de Retaguarda do Hospital de Coimbra, mas também em postos de testagem à Covid-19 e outros serviços nas cidades de Lisboa, do Porto e no Algarve.