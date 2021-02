Covid-19. Governo agradece ajuda alemã na chegada de profissionais de saúde a Lisboa

Veja também:

O Governo português agradeceu esta quarta-feira a disponibilidade da Alemanha em ajudar no combate à pandemia, no momento da chegada de 26 profissionais de saúde militares germânicos a Lisboa, ao início da tarde.

O avião que transportou a equipa médica alemã aterrou na capital às 14h10, no aeroporto de Figo Maduro, e foi recebida pelos ministros da Defesa, João Gomes Cravinho, e da Saúde, Marta Temido, que agradeceram a sua disponibilidade.

"Quero saudar a disponibilidade do Governo alemão neste momento difícil para Portugal", disse Marta Temido numa declaração aos jornalistas, minutos antes da chegada da equipa.

Marta Temido adiantou que com a chegada da ajuda alemã o Serviço Nacional de Saúde dispõe de mais oito camas de cuidados intensivos.

A ministra da Saúde disse ainda que Portugal tem conseguido responder ao aumento de doentes com Covid-19, e que esta semana se começou a verificar uma desaceleração de novos casos, mantendo-se uma grande pressão sobre os cuidados hospitalares.

O Hospital da Luz (Lisboa), que receberá a equipa germânica dispunha de instalações, mas não de profissionais de saúde, acrescentou Marta Temido.

A ajuda médica alemã que vem dar apoio ao sistema de saúde português face à pressão provocada pela pandemia de Covid-19.

O processo de auxílio alemão a Portugal arrancou em 25 de janeiro, na sequência de um pedido de ajuda da ministra da Saúde, Marta Temido, à ministra da Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer.

A equipa é constituída por 26 profissionais de saúde, entre os quais seis médicos, que trazem também 40 ventiladores móveis e 10 estacionários, 150 bombas de infusão e outras tantas camas hospitalares.

De acordo com um comunicado conjunto dos Ministérios da Saúde e da Defesa de Portugal, os profissionais de saúde alemães permanecerão no país "durante um período de três semanas, estando prevista a sua substituição a cada 21 dias, até ao final de março, caso seja necessário".

O Hospital da Luz também assinalou a ajuda chegada da Alemanha, através de um comunicado emitido esta quarta-feira de manhã.

“Para corresponder ao apelo do Ministério da Saúde, foi possível realocar doentes, recursos e adaptar espaços, em tempo record, por forma a disponibilizar um núcleo de mais 8 camas de cuidados intensivos que permitisse à equipa alemã trabalhar num espaço único, proporcionando-lhes condições de maior eficiência no tratamento de doentes graves provenientes de hospitais públicos da Região de Lisboa”, refere o grupo privado.

Enquanto estiverem em missão em Portugal, os profissionais de saúde alemães contarão, “permanentemente, com o apoio de todos os recursos clínicos do Hospital da Luz Lisboa, nomeadamente das especialidades médicas de apoio à UCI (unidade de cuidados intensivos), patologia clínica, exames de imagiologia, bem com a garantia das cadeias de abastecimento de consumos clínicos e fármacos”, conclui o hospital.

Em Portugal, morreram 13.017 pessoas dos 731.861 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.