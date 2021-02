Como se tornou Portugal o “mau aluno”? Um cocktail de frio, medo e inconsistência de medidas políticas

A culpa é do “ser português”?

Segundo Ana Alexandra Fernandes, o porquê concreto do aumento de casos e mortes durante o mês janeiro não é fácil de definir. E a socióloga recusa a ideia de que exista algum atributo identitário ou cultural dos portugueses que possa servir de justificação.

“Não penso que seja por sermos portugueses. Somos muito semelhantes aos espanhóis e aos italianos na nossa efusividade. Deve ter havido uma conjugação de circunstâncias que provocou este pico de mortalidade e que está provavelmente relacionado com o frio que se tem feito sentir”, afirma.

O estudo “The relationship between cultural tightness–looseness and COVID-19 cases and deaths: a global analysis” ("A relação entre a rigidez e lassidão cultural e o número de infetados com Covid-19 e morte: uma análise global”), publicado na revista Lancet a 29 de janeiro, dá pistas no sentido contrário.

Este relaciona o número de óbitos devido à Covid-19 com a cultura de 57 países – que classifica entre rígida (conservadora/autoritária) e lassa (liberal) -, e o acatamento de regras por parte da população. Portugal surge quase ao centro do eixo, ligeiramente inclinado para a rigidez, praticamente em linha com países como a Alemanha ou a Islândia. (Os dados utilizados no estudo são referentes a 16 de outubro.)

Uma das principais conclusões do estudo é que, em regra, os países com culturas mais rígidas têm maior sucesso em que a sua população acate as restrições impostas pela pandemia, há menos casos de incumprimento. Mas o que é que isso quer dizer sobre Portugal em concreto?

Em declarações à Renascença, Isabel Menezes, psicóloga política e professora universitária, assume que há uma dimensão política e psicológica importante no acatamento das medidas, mas reitera que “a dimensão contextual é muito mais importante”.

“Há que ter em conta dois fatores: primeiro, o tempo. O tempo gera cansaço em relação às medidas e nós percebemos que à medida que o tempo vai passando, isto vai-se tornando mais difícil. E segundo, no caso português, é a inconsistência das medidas. A determinada altura dei por mim, num fim de semana, a ligar para o supermercado a perguntar: 'vocês a que horas fecham afinal?". Porque de facto há tanta inconsistência nas medidas políticas, que a gente quase precisa de uma nota escrita para perceber o que pode e o que não pode fazer. E isto é o pior para estabilizar comportamentos”, diz.

De acordo com a professora universitária, um dos problemas de um megaestudo como o publicado na Lancet é que “a certa altura, não se conhece os países o suficiente para fazer uma interpretação significativa” de determinado contexto. Não é por acaso que os autores deixam uma nota final: a análise não tem em conta que governos são mais ou menos democráticos.

A psicóloga política nota que há diferenças de comportamento entre culturas mais coletivistas ou mais individualistas, "mas numa situação destas, termos um conjunto de decisões que hoje são assim, amanhã são assado", e isso é mais relevante. “Seguramente que a inconsistência das medidas políticas é fatal para este processo”, aponta.