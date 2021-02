Bruxelas: pedido de ajuda de Portugal ainda não chegou

Até às 18h00 desta quarta-feira, ainda não tinha chegado a Bruxelas nenhum pedido de ajuda internacional do Governo português devido à pandemia, adiantou fonte da Comissão Europeia à Renascença.

Na semana passada, o Executivo de António Costa disse estar a estudar essa possibilidade, mas, ao que parece, a estratégia adotada foi outra.

Chegaram hoje a solo nacional 26 médicos alemães. Estes profissionais de saúde, todavia, vieram através de um mecanismo de colaboração direta.

O processo de auxílio alemão a Portugal arrancou em 25 de janeiro, na sequência de um pedido de ajuda da ministra da Saúde, Marta Temido, à ministra da Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Questionado pela Renascença, fonte oficial do Ministério da Saúde de Espanha revelou que a ministra Carolina Darias “está em contacto com a homóloga portuguesa” e que estão abertas todas as “linhas de colaboração que sejam oportunas”, mas não disse se Portugal tinha feito algum pedido de ajuda direto.