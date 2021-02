"Aumento gigantesco". Banco Alimentar já apoia 100 mil pessoas no Porto e em Braga

Veja também:

Os números são assustadores e tendem a aumentar nos próximos tempos. Os pedidos de ajuda ao Banco Alimentar do Porto e ao Banco Alimentar de Braga não param de crescer e situam-se em níveis preocupantes. Cerca de 100 mil pessoas estão a receber apoio daqueles dois bancos.

“Em 2019, o Banco Alimentar recebeu, diretamente, 71 pedidos de ajuda que encaminhou para as instituições sociais do distrito. E em 2020 recebemos mais de 500 telefonemas. Portanto, o aumento é gigantesco, em termos mensais”, conta à Renascença a responsável do serviço social do Banco Alimentar do Porto, Inês Pinto Cardoso.

O aumento dos pedidos de ajuda situa-se nos 600%, numa altura em que a instituição está a apoiar mais de 60 mil pessoas com alimentos, 25 mil com cabazes alimentares todos os meses e as restantes através de 300 instituições do distrito que servem refeições sociais à população mais vulnerável, como idosos, crianças vítimas de maus-tratos, jovens grávidas e vítimas de violência doméstica.

De acordo com Inês Pinto Cardoso, a maioria das pessoas a pedir ajuda são “famílias na faixa etária ativa, a maioria delas sofreu cortes ou perda salarial”.

“São pessoas nas faixas etárias entre os 20 e 45/50 anos que viram a sua situação económica agravar-se com a pandemia”, esclarece, acrescentando que as pessoas procuram o Banco Alimentar “numa situação de limite a solicitar apoio alimentar e, principalmente com este fecho das escolas e dos confinamentos, é problemático para muitas famílias”.

“Os filhos estão de regresso a casa, as escolas deixam de dar a refeição às crianças, é mais uma refeição que a família tem de suportar e isso é assustador para quem já está a passar um mau bocado”, afirma a responsável do serviço social do Banco Alimentar do Porto.

Banco Alimentar vai racionar distribuição de massa

O mês de fevereiro e de março está garantido em termos de ajuda e do Banco Alimentar do Porto vão sair cerca de 93 toneladas, em cada mês, mas, em abril, a situação pode complicar-se.

“Em abril podemos entrar em rotura de alguns produtos, nomeadamente massa, conservas e leguminosas”, adianta Inês Pinto Cardoso.