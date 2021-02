​António Guterres e Latifa Ibn Ziaten vencem prémio para a Fraternidade Humana

António Guterres foi distinguido com o prémio para a Fraternidade Humana, juntamente com a marroquina Latifa Ibn Ziaten.

Os vencedores do Prémio Zayed 2021 para a Fraternidade Humana foram anunciados esta quarta-feira.

Os vencedores foram selecionados por um júri independente e foram sugeridos por um grupo de pessoas de 30 países nomeados por autoridades governamentais, culturais e religiosas. A entrega deste prémio coincide com o evento virtual de quinta-feira, em que o Papa assinala, juntamente com o secretário-geral da ONU, o 1º Dia Internacional da Fraternidade Humana.

A marroquina Latifah Ibn Ziaten, fundadora da Associação Imad para a Juventude e a Paz, perdeu o filho num atentado terrorista em 2012 e transformou a sua vida numa ação de sensibilização dos jovens a favor da paz.

O papel do português António Guterres, 9.º secretário-geral da Organização do Nações Unidas, é valorizado pelo júri por ter, no último ano marcado pela pandemia, “levantado repetidamente a sua voz a favor de um cessar-fogo global em todos os cantos do mundo para todos juntos se concentrarem no verdadeiro combate: derrotar o Covid-19".