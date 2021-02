Conselho de Arbitragem anuncia nomeações para a 17ª jornada

O Conselho de Arbitragem anunciou as nomeações para a 17ª jornada da I Liga, que se realiza entre esta quinta e sexta-feira.

Já na quinta-feira, o Belenenses SAD-FC Porto terá arbitragem de Fábio Veríssimo, assistido por Bruno Rodrigues e Sérgio Jesus, com Miguel Nogueira a assumir a função de quarto árbitro. Na Cidade do Futebol, Rui Oliveira é o VAR, auxiliado por Pedro Ribeiro.

Na sexta-feira, o Marítimo recebe o líder Sporting com Hugo Miguel no apito e Bruno Jesus e Ricardo Santos como assistentes. Ricardo Baixinho será o quarto árbitro. André Narciso será o videoárbitro, com Pedro Brás na assistência.

Nuno Almeida apita o Benfica-Vitória de Guimarães, com André Campos e Pedro Felisberto como árbitros assistentes e Marcos Brazão junto à linha, como quarto árbitreo. António Nobre é o VAR nomeado, Nélson Pereira o AVAR.



As equipas de arbitragem da 17ª jornada na íntegra.

SC Farense-CD Santa Clara

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Nélson Cunha e Valdemar Maia

4.º árbitro: David Silva

VAR: Artur Soares Dias

AVAR: Rui Licínio

Belenenses SAD-FC Porto

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Bruno Rodrigues e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Miguel Nogueira

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Pedro Ribeiro

SC Braga-Portimonense SC

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva

4.º árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Rui Teixeira

FC Famalicão-Moreirense FC

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Marco Vieira

4.º árbitro: Bruno Rebocho

VAR: Vasco Santos

AVAR: Luciano Maia

Rio Ave FC-CD Nacional

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: Álvaro Mesquita e Tiago Mota

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Rui Teixeira

Marítimo M.-Sporting CP

Árbitro: Hugo Miguel

Assistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás

SL Benfica-Vitória SC

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: António Nobre

AVAR: Nélson Pereira

Boavista FC-Gil Vicente FC

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Rui Cidade e Gonçalo Freire

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Pedro Ribeiro

FC Paços de Ferreira-CD Tondela

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Nuno Eiras

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Jorge Fernandes