Carvalhal revela que Sporar "é desejo antigo" e Borja preenche lacuna no plantel

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, explica que Sporar era um desejo antigo do clube minhoto e que Borja preenche uma lacuna no plantel. Em conferência de imprensa, o técnico comentou o negócio que viu Paulinho rumar no sentido oposto, para o Sporting.

"O Sporar é um desejo antigo do Braga, é um guerreiro que está com muita vontade de jogar e isso é muito importante. Essa motivação eleva por vezes os jogadores para um nível maior do que pensamos que têm. E é essa a expectativa que temos para o Sporar, que faça aquilo que sabe, que é jogar bem num grupo que o vai receber muito bem e vai de certeza trazer qualidade à nossa equipa", afirmou, antes de comentar sobre a utilidade de Borja na equipa, relacionando com o regresso de Cajú.

"O Borja vem para uma posição da qual estávamos mais deficitários, principalmente na situação de lateral esquerdo. O Raúl Silva joga também ali mas não é verdadeiramente a posição dele, mesmo o Cajú é um jogador que joga mais na posição do Galeno. Por isso o Borja é aquele que está mais perto das características do Sequeira, e é um jogador bem-vindo à nossa dinâmica e que nós temos boas expectativas", atirou.

O Sporting de Braga recebe o Portimonense na quinta-feira, uma equipa que "vai discutir o jogo" e que merece o respeito de Carlos Carvalhal.

"Sabemos que vamos encontrar uma equipa positiva que vai discutir o jogo e isso será bom para o espectáculo. Respeitamos muito o Portimonense, tal como fazemos com todos os adversários, sabemos da valia da sua equipa e do seu treinador, mas vamos entrar desde o primeiro minuto à procura dos três pontos", afirma.

Registo impressionante na primeira volta

Em caso de vitória, o Braga encerra a primeira volta do campeonato em terceiro lugar, com 36 pontos, uma posição de qualificação para as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, um registo elogiado pelo técnico.

"Vamos completar amanhã a primeira volta, com um registo impressionante. Até ao momento fizemos um bom campeonato, não temos empates, temos vitórias e derrotas. Isso vai de encontro à nossa filosofia de jogar sempre para ganhar, e isso faz com que se corra riscos, portanto isso ilustra um pouco aquilo que prometemos aos adeptos, de entrar em cada jogo para vencer", termina.

O Sporting de Braga, terceiro classificado com 33 pontos, recebe o Portimonense, 13º com 15 pontos, na quinta-feira, às 21h00, no Estádio Municipal de Braga.