Benfica luta contra a história. Nunca um campeão recuperou nove pontos de desvantagem

O FC Porto já conseguiu erguer mais três troféus depois de recuperações significativas. Em 2011/12, Vítor Pereira e o FC Porto estiveram cinco pontos atrás do Benfica, com apenas 11 jornadas por disputar, no campeonato em que os dragões saltaram para a liderança no clássico em que Kelvin marcou aos 92 minutos de jogo, a duas jornadas do fecho da época.

Anos antes, em 2008/09, Jesualdo Ferreira venceu o seu "tricampeonato" depois de ter estado cinco pontos atrás. Em 2005/06, o holandês Co Adriaanse esteve também a cinco da liderança e sagrou-se campeão nacional

Boavista foi o único que recuperou oito pontos





Os últimos dois títulos de campeão do Sporting foram conquistados depois dos leões terem estado atrás na classificação. Em 1999/2000, a equipa de Augusto Inácio esteve com cinco pontos de atraso para o Benfica, ainda que com 24 jornadas por disputar, e viria a recuperar e erguer o título.

Dois anos depois, Laszlo Boloni levou o Sporting à conquista do campeonato, mas os leões estiveram com cinco pontos de desvantagem para o campeão em título, o Boavista, com 23 jornadas por disputar. Foi o último título de campeão do Sporting.

Apenas uma equipa na história conseguiu recuperar de oito pontos de desvantagem e trata-se do Boavista, que venceu o seu primeiro e único título de campeão em 2000/2001, com Jaime Pacheco na liderança. Com 19 jornadas por disputar, os axadrezados tinham menos oito pontos do que o FC Porto e acabaram campeões com mais um ponto do que os dragões.

O golo de Matheus Nunes deu a vitória ao Sporting no dérbi contra o Benfica e definiu uma tarefa nunca antes atingida para o Benfica conseguir superar para voltar a ser campeão nacional.

Os encarnados, além de terem de recuperar a desvantagem para os leões, têm ainda de bater o Porto, a cinco pontos, e o Braga, que à jornada 16 tem os mesmos do Benfica, mas vantagem no confronto direto.