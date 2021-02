Rui Silva reforça Bétis no fim da época

O guarda-redes português Rui Silva, do Granada, vai ser jogador do Bétis a partir da próxima época, com um contrato válido por cinco épocas, confirmaram à EFE fontes ligadas ao processo de transferência.

Rui Silva, de 26 anos, termina contrato com o Granada em 30 de junho, razão pela qual estava livre para assinar outro clube, embora o vínculo apenas seja válido a partir do final da presente temporada.

O guarda-redes, natural da Maia, chegou aos seniores no Nacional da Madeira, clube pelo qual ainda foi júnior, e ao Granada em 2016/17, mas foi em 2017/18 que assumiu a titularidade, contribuindo para o regresso da equipa à divisão principal.

Rui Silva, internacional nos sub-19, sub-20 e sub-21, já foi chamado à seleção principal de Portugal, orientada por Fernando Santos, mas ainda não se estreou.

No Granada, o guarda-redes é companheiro de equipa dos portugueses João Costa, Domingos Duarte e Domingos Quina, e no Bétis poderá encontrar o médio internacional português William Carvalho.