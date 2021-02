Rafinha rescinde com o Olympiacos

Rafinha acertou a rescisão amigável com o Olympiacos e pretende voltar ao Brasil. O jogador tinha contrato até 2022, era opção regular de Pedro Martins na Grécia, mas, de acordo com a imprensa brasileira, Rafinha pretende estar mais próximo da família.

O defesa agradeceu ao Olympiacos pela forma como foi acolhido e pela confiança transmitida, por parte do presidente e do treinador. "Saio de forma amigável, em acordo com o clube", disse o brasileiro.

Campeão da Libertadores pelo Flamengo, com Jorge Jesus, Rafinha, de 35 anos, fez 22 jogos pelo Olympiacos. O internacional brasileiro aguarda por proposta para prosseguir a carreira no seu país.

Kenny Lala, lateral-direito francês de 29 anos, foi contratado pelo Olympiacos na janela de inverno ao Estrasburgo.