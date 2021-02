PSG vence e Marselha empata sem Villas-Boas

O Paris Saint-Germain recebeu e venceu o Nimes, esta quarta-feira, por 3-0, enquanto que o Marselha não foi além de um empate sem André Villas-Boas.

No Parque dos Príncipes, Angel Di Maria abriu o marcador, aos 18 minutos, e o argentino assistiu Pablo Sarabia para o segundo, aos 36 minutos. Kylian Mbappé, aos 68 minutos, fechou o resultado final.

O internacional português Danilo Pereira entrou na segunda parte para o lugar de Leandro Paredes.

O PSG volta assim às vitórias depois da derrota em casa do Lorient na última jornada. A equipa de Pochettino é terceira classificada, com 48 pontos, a três do líder Lille.

O Marselha, sem André Villas-Boas que está de saída do comando técnico, empatou a dois golos em casa do Lens.

A equipa visitante chegou a estar a vencer por 2-0, com golos de Thauvin, aos 37 minutos, e Milik, aos 45. Na segunda parte, Sotoca, aos 46 minutos, e Medina, aos 61 minutos, restabeleceu o empate.