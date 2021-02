Manchester City vence Burnley e soma nono triunfo seguido

O Manchester City venceu, esta quarta-feira, em casa do Burnley, por 2-0, em partida da 22ª jornada da Premier League.

O resultado ficou fechado na primeira parte. Gabriel Jesus abriu o marcador, aos 3 minutos de jogo e Raheem Sterling fez o segundo, aos 38 minutos. Na segunda parte, Mahrez viu um golo ser anulado pelo VAR devido a fora de jogo.

Os portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares na equipa de Pep Guardiola.

Com este triunfo, o Manchester City somou a nona vitória seguida na Premier League e continuam líderes isolados, com 47 pontos, mais três do que os rivais do Manchester United, mas com menos um jogo disputado.

Na próxima jornada, o Manchester City terá duelo difícil, com a visita ao terreno do campeão em título, o Liverpool.