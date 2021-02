Liverpool perde segundo jogo seguido em casa

O Liverpool perdeu o segundo jogo seguido em casa, para a Premier League, desta feita contra o Brighton & Hove Albion, por 1-0.

O único golo da partida foi apontado já na segunda parte, aos 56 minutos de jogo, por Steven Alzate.

O reforço de último dia de mercado Ben Davies ficou no banco de suplentes enquanto que Ozan Kabak não integrou a ficha de jogo. Diogo Jota continua a recuperar de lesão e não foi opção.

O Liverpool volta às derrotas depois de dois triunfos fora de portas contra o West Ham e Tottenham. Os "reds" voltam a perder em casa, depois do último jogo em casa ter caído frente ao Burnley.

Com este resultado, o Liverpool cai para o quarto lugar, após a vitória do Leicester City, com 4 pontos, a sete do líder Manchester City. Já o Brighton & Hove Albion respira melhor no 15º posto, com 24 pontos, mais dez do que o Fulham, que ocupa o primeiro lugar de despromoção.