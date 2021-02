Jogador mais caro da história do Ajax fora das inscrições da Liga Europa por erro

O Ajax esqueceu-se de inscrever Sébastian Haller, jogador mais caro da sua história, na Liga Europa, confirmou uma fonte do clube à ESPN.

"É verdade que o Haller não está na lista da Liga Europa, estamos a falar com a federação e a UEFA para perceber o que correu mal", afirmou.

De acordo com a publicação, ainda não é claro se o erro foi da Federação, Ajax, ou da UEFA, mas é irreversível, pelo que Haller vai mesmo ficar de fora da fase a eliominar da Liga Europa.

Seb Haller assinou pelo Ajax no início do mercado de janeiro, por cerca de 23 milhões de euros, tornando-se o jogador mais caro da história do clube holandês.

O avançado costa-marfinense de 26 anos soma dois golos em sete jogos pelo Ajax, tendo passado pelo West Ham, Eintracht Frankfurt, Utrecht e Auxerre.