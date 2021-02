João Félix testa positivo à Covid-19

João Félix testou positivo à Covid-19 nos últimos testes realizados pelo plantel do Atlético de Madrid. O clube espanhol informa que o jogador está em isolamento em sua casa e a cumprir as recomendações das autoridades de saúde e do protocolo da liga espanhola.

Na nota publicada no site, o Atlético não detalha se Félix está assintomático ou se apresenta sintomas da doença.

O internacional português irá falhar os próximos jogos do Atlético, com Celta de Vigo e Granada. Poderá regressar a 16 de fevereiro para o jogo com o Levante, caso tenha autorização médica.

João Félix tem 25 jogos pelo Atlético esta época e nove golos marcados. O clube está na liderança do campeonato, com 10 pontos de avanço sobre Real Madrid e Barcelona, e com um jogo a menos.