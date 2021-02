Fonte, Renato Sanches e Xeka titulares na quinta vitória seguida do líder Lille

O Lille venceu, esta quarta-feira, em casa do Bordéus, por 3-0, somando a quinta vitória consecutiva na Ligue 1.

Yazici abriu o marcador já na segunda parte, aos 54 minutos de jogo. Weah, aos 66 minutos, e Jonathan David, já perto do fim aos 89, fecharam o marcador.

Os portugueses Renato Sanches, Xeka e José Fonte - o capitão -, foram titulares nas opções de Christophe Galtier. Tiago Djaló, defesa-central, foi suplente utilizado.

Com este resultado, o Lille soma a quinta vitória seguida e mantém a liderança isolada da Ligue 1, com 51 pontos. O Bordéus mantém-se a meio da tabela, com 32 pontos no 10º posto.